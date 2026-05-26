Il Parco di Monza ha riaperto il piccolo parterre dei Giardini Reali, dopo interventi di recupero del verde e trattamenti contro la cocciniglia. Sono stati effettuati lavori di restauro e manutenzione per ripristinare le piante e il paesaggio. La ripresa delle attività ha permesso di ridare attenzione alla zona, che rappresenta un elemento storico e naturale del parco. La riapertura è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale dell’amministrazione del parco.

Tra interventi di recupero filologico del verde e lotta alla cocciniglia, il Parco di Monza riscopre il grande valore del suo patrimonio naturalistico. Nei Giardini Reali c’è un angolo che, più di altri, racconta la storia silenziosa della Reggia. È il Piccolo Parterre, la porzione meridionale del complesso, uno spazio che nei suoi due secoli e mezzo di vita ha conosciuto trasformazioni, restauri, abbandoni e rinascite senza mai perdere del tutto la sua impronta originaria. Oggi quell’area sta tornando leggibile, grazie agli interventi di manutenzione straordinaria ormai in fase di ultimazione. Nei giorni scorsi è stato rimosso lo spesso strato organico che, accumulato nel tempo, aveva coperto percorsi e piazzale fino ai cordoli in ceppo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il piccolo parterre dei Giardini Reali. Torna a splendere il parco più nobile

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

10 Classic English Garden Features (and How to Use Them At Home)

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il piccolo parterre dei Giardini Reali di Monza torna a nuova vita

Temi più discussi: Il piccolo parterre dei Giardini Reali di Monza torna a nuova vita; Rinasce il Piccolo Parterre nei Giardini Reali di Monza: recuperato un frammento autentico del disegno piermariniano; Il piccolo parterre dei Giardini Reali. Torna a splendere il parco più nobile; La Villa reale di Monza rimette a nuovo il Piccolo parterre.

Il piccolo parterre dei Giardini Reali di Monza torna a nuova vita ift.tt/NlqJZhF ift.tt/9Z4dOPk x.com

Il piccolo parterre dei Giardini Reali. Torna a splendere il parco più nobileManutenzione straordinaria ormai in fase di ultimazione, rimosso lo strato organico che si era accumulato. Il direttore Bartolomeo Corsini: La Reggia è un cantiere perenne, ce lo insegna la sua stori ... msn.com

RINASCE IL PICCOLO PARTERRE NEI GIARDINI REALI DI MONZAUno spazio verde importante, che ha conservato parte dei tratti originari disegnati da Giuseppe Piermarini (mi-lorenteggio.com) Monza, 25 maggio 2026 – Nella porzione meridionale dei Giardini Reali di ... mi-lorenteggio.com