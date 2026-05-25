Il piccolo parterre dei Giardini Reali di Monza torna a nuova vita

Notizia in breve

Il piccolo parterre dei Giardini Reali di Monza sta per essere riqualificato. La riqualificazione prevede lavori di sistemazione del verde e interventi di manutenzione. Non sono stati comunicati i tempi di completamento. La zona, chiamata anche Giardino a Meridione, era in stato di abbandono e ora sarà riaperta al pubblico. Il progetto coinvolge l’amministrazione comunale e le associazioni locali. Nessuna informazione è stata fornita sui costi o sui dettagli degli interventi.