Il piccolo parterre dei Giardini Reali di Monza torna a nuova vita
Il piccolo parterre dei Giardini Reali di Monza sta per essere riqualificato. La riqualificazione prevede lavori di sistemazione del verde e interventi di manutenzione. Non sono stati comunicati i tempi di completamento. La zona, chiamata anche Giardino a Meridione, era in stato di abbandono e ora sarà riaperta al pubblico. Il progetto coinvolge l’amministrazione comunale e le associazioni locali. Nessuna informazione è stata fornita sui costi o sui dettagli degli interventi.
Il piccolo Parterre, o Giardino a Meridione, dei Giardini Reali di Monza sta per tornare a nuova vita. Nella porzione meridionale dei Giardini Reali infatti sono in corso di ultimazione i lavori di manutenzione straordinaria che porteranno ad una rinascita di quello che è stato anche il giardino. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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