La nuova Ternana si trova divisa tra due percorsi: uno verso la Serie D, promosso dal sindaco-imprenditore, e l’altro verso l’Eccellenza, sostenuto dal Comitato per l’azionariato popolare. Il primo percorso è stato annunciato come strategia di rilancio, mentre il secondo coinvolge un progetto di partecipazione popolare. Entrambi i percorsi sono in fase di sviluppo, senza indicazioni di quale strada venga preferita o quale abbia maggiori possibilità di successo.

Il percorso per la Serie D costruito dal sindaco-imprenditore Stefano Bandecchi e quello per l’Eccellenza a cui sta lavorando il Comitato per l’ azionariato popolare nel futuro della nuova Ternana. Ovvero, due fronti che avanzano parallelamente in una lotta contro il tempo, per dare un’immediata prospettiva ai colori rossoverdi, vedi prossima stagione sportiva. Intanto si attende l’ufficialità per la chiusura dell’esercizio provvisorio della Ternana 1925 da parte dei curatori fallimentari. Questo, tra l’altro, determinerà purtroppo anche la fine del sogno dell’Under 17 e dell’Under 15 dei baby rossoverdi impegnati nei playoff. Stefano Bandecchi, che lavora con i suoi stretti collaboratori per dare gli ultimi ritocchi al progetto di fusione tra Orvietana e Ternana Futsal, lancia un messaggio di aggregazione e coinvolgimento alla piazza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il percorso parallelo della nuova Ternana. Fere al bivio tra la serie D e l’Eccellenza

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