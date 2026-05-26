Il Paradiso delle signore non in onda oggi 26 maggio perché? Il motivo

Notizia in breve

Oggi, 26 maggio, Il Paradiso delle signore non è andato in onda. La sospensione è iniziata lunedì 25 maggio, quando il programma è stato rimosso dal palinsesto di Rai 1 nel daytime. La decisione è stata comunicata senza ulteriori spiegazioni ufficiali. La trasmissione, che si svolgeva regolarmente prima di quella data, non è stata trasmessa né ieri né oggi.