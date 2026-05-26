Il Papa contro l’IA

Il Papa ha espresso preoccupazioni sull’uso dell’intelligenza artificiale, evidenziando rischi per l’etica e la dignità umana. Durante una recente dichiarazione, ha sottolineato la necessità di regolamentazioni per evitare che la tecnologia venga sfruttata in modo dannoso. La sua posizione si inserisce in un dibattito globale sulla responsabilità nell’adozione di sistemi automatizzati e algoritmi avanzati. La dichiarazione è stata pubblicata oggi su un quotidiano nazionale.

Petrini, mio padre Dario Fo, i tempi della radio libera e il Papa: che gran testa aveva Carlo! Bologna, ci risiamo! Sulla manifestazione pro ‘remigrazione’ la politica vuole dare lezioni di ordine pubblico Ebola, il ministero della Salute: “Negativi al virus i due cooperanti”. Erano ricoverati all’ospedale Sacco di Milano La dottrina di Papa Leone XIV sull’Intelligenza artificiale: “Disarmare l’IA significa sottrarla alla logica della competizione militare, economica e cognitiva” Trafitto da una freccia nel parcheggio di un supermercato: ferito 59enne nel Bergamasco. Si cerca il responsabile La Corte dei conti indaga sulla transazione-monstre versata dalla società di trasporto brindisina al cugino del presidente del Consiglio regionale L'antimafia querela l'antimafia: la presidente della Commissione denuncia l’attivista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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