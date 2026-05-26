Il Napoli sta negoziando il rinnovo di contratto di Spinazzola, con un accordo biennale in fase di definizione. La trattativa riguarda i dettagli dell’intesa tra il club e il calciatore, in vista della prossima stagione. La società ha avviato le discussioni per prolungare l’accordo attuale, senza annunciare ancora un risultato finale. Nessun altro dettaglio è stato reso pubblico riguardo ai termini dell’accordo o alle cifre coinvolte.

La Juventus irrompe nella corsa a Robertson: perché sarebbe il colpo giusto per la fascia di Spalletti. L’analisi completa Vlahovic tra doppia cifra e rimpianti: come sarebbe andata se.Intanto quel gesto nel derby della Mole profuma di addio Nuovo allenatore Napoli: Allegri in pole position, Italiano c’è ma De Laurentiis ha telefonato anche a.Ultimissimi sviluppi Thomas Helveg: «Sono finito all’Inter e i tifosi urlavano “Guarda che hai cambiato maglia!”. Con Zaccheroni e Ancelotti uno spogliatoio fantastico» Ramon sicuro: «Fabregas è il top. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Il Napoli è pronto a blindare Spinazzola: trattativa ai dettagli per il rinnovo biennale!

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