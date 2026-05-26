Un murale realizzato dall’artista Exit Enter è stato dipinto sulla parete di una scuola. L’opera mira a comunicare alle giovani generazioni l’importanza della cittadinanza attiva, della condivisione e dell’accoglienza. La scena rappresenta figure che si uniscono e si abbracciano, con colori vivaci e linee dinamiche. Il murale si trova all’interno dell’istituto scolastico, visibile agli studenti e ai visitatori.

Parlare alle nuove generazioni per affermare l’importanza della cittadinanza attiva, della condivisione e dell’accoglienza. I bambini e le bambine della scuola elementare Don Milani hanno realizzato, insieme a Oltre Scuola della Comunità di Sant’Ermete, ai genitori e ai residenti, un murales con l’artista Exit Enter. Il murales, inaugurato qualche giorno fa, è stato il punto di arrivo di un progetto "Arte e Pace" che ha visto la collaborazione di Emergency e che si è sviluppato durante l’anno scolastico. La scuola fa parte dell’istituto comprensivo Gamerra, la cui dirigente, Oriana Carella, sostiene da sempre con entusiasmo le iniziative che si ispirano agli ideali di condivisione e accoglienza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il murale di Exit Enter alla scuola Don Milani

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