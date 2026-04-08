Scuola responsabilità e coscienza civile | Melloni e Casula rileggono Don Milani

Il ciclo di incontri dedicato ai preti ha preso il via con un tema che mette in discussione il ruolo della scuola e della responsabilità civile. Melloni e Casula hanno analizzato il pensiero di Don Milani, focalizzandosi sul motto “I care” e sul senso di responsabilità verso l’uomo. La discussione si è concentrata sul significato di educare con coscienza e sulla centralità dell’impegno sociale nel contesto scolastico e civile.

Il motto “I care” e la responsabilità verso l’uomo al centro del primo incontro del ciclo sui preti sociali, organizzato dall’Arciconfraternita dei Bolognesi a Roma 15 aprile ore 18 presso la Chiesa dei Santi Giovanni Evangelista e Petronio dei Bolognesi Via del Mascherone 61, Roma In un tempo segnato da profonde trasformazioni sociali e da un crescente interrogarsi sul ruolo dell’educazione e della responsabilità individuale, torna al centro del dibattito la lezione di don Lorenzo Milani. Sarà dedicato proprio a lui l’incontro “I Care” e la responsabilità verso l’uomo in programma martedì 15 aprile alle ore 18 a Roma, presso la sede dell’Arciconfraternita dei Santi Giovanni Evangelista e Petronio dei Bolognesi (Via del Mascherone 61). 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Scuola, responsabilità e coscienza civile: Melloni e Casula rileggono Don Milani Aggressione e responsabilità civile della scuola: profili risarcitori e costituzione di parte civileL’aggressione al personale scolastico costituisce, sul piano penale, una fattispecie riconducibile alle ipotesi di cui agli artt. Legalità e rispetto delle regole: i carabinieri tra i banchi della scuola "Don Milani" a RandazzoDopo una prima panoramica sulle principali regole del Codice della strada gli studenti hanno svolto un’esercitazione con il drugmat, un simulatore di...