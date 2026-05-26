La Fifa ha introdotto il sistema di prezzo dinamico per i biglietti del Mondiale 2026, che modifica i costi in tempo reale in base alla domanda. Questa strategia ha suscitato polemiche tra i tifosi, anche oltre i confini del Messico. Nelle città degli Stati Uniti, alcuni spettatori devono pagare fino a 50 dollari per assistere alle partite, una cifra considerata bassa rispetto ai prezzi tradizionali.

Il dynamic pricing, il nuovo sistema tariffario sperimentato dalla Fifa in vista del Mondiale 2026 che adegua il costo dei biglietti in tempo reale sulla base della domanda e dell’offerta, continua a far discutere i tifosi, questa volta al di fuori del Messico. Secondo i dati riportati da The Athletic, i prezz i di tutti i match sono aumentati del 34 per cento tra ottobre 2025 e aprile 2026, mentre il costo medio per assistere alla finale nel New Jersey del 19 luglio sfiora i 13 mila dollari. Tra i più critici del sistema c’è il sindaco di New York, Zohran Mamdani, che sui social ha annunciato un’iniziativa rivolta alla classe lavoratrice della Grande Mela: una lotteria riservata ai residenti che mette in palio mille biglietti al prezzo di 50 dollari ciascuno. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il Mondiale a 50 dollari per i newyorkesi: la mossa di Mamdani contro il caro-biglietti

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The Truth About Mamdani's Balanced Budget is SHOCKING!

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