Il Mondiale a 50 dollari per i newyorkesi | la mossa di Mamdani contro il caro-biglietti

Da lettera43.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Fifa ha introdotto il sistema di prezzo dinamico per i biglietti del Mondiale 2026, che modifica i costi in tempo reale in base alla domanda. Questa strategia ha suscitato polemiche tra i tifosi, anche oltre i confini del Messico. Nelle città degli Stati Uniti, alcuni spettatori devono pagare fino a 50 dollari per assistere alle partite, una cifra considerata bassa rispetto ai prezzi tradizionali.

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Il dynamic pricing, il nuovo sistema tariffario sperimentato dalla Fifa in vista del Mondiale 2026 che adegua il costo dei biglietti in tempo reale sulla base della domanda e dell’offerta, continua a far discutere i tifosi, questa volta al di fuori del Messico. Secondo i dati riportati da The Athletic, i prezz i di tutti i match sono aumentati del 34 per cento tra ottobre 2025 e aprile 2026, mentre il costo medio per assistere alla finale nel New Jersey del 19 luglio sfiora i 13 mila dollari. Tra i più critici del sistema c’è il sindaco di New York, Zohran Mamdani, che sui social ha annunciato un’iniziativa rivolta alla classe lavoratrice della Grande Mela: una lotteria riservata ai residenti che mette in palio mille biglietti al prezzo di 50 dollari ciascuno. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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The Truth About Mamdani's Balanced Budget is SHOCKING!

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