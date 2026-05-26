Il Leoncavallo, centro sociale nel quartiere Casoretto, è stato uno dei più longevi e rappresentativi della scena dei centri sociali. È considerato un simbolo storico della zona, nota per la sua vocazione popolare. La struttura ha avuto un ruolo importante nel tessuto sociale locale, diventando un punto di riferimento per diverse generazioni. La sua presenza si inserisce nel contesto delle realtà sociali che hanno caratterizzato il quartiere nel corso degli anni.

Il Leoncavallo è stato l’archetipo dei centri sociali, uno dei più longevi e anche uno dei simboli del Casoretto, quartiere a vocazione popolare. Fu fondato a Milano il 18 ottobre del 1975 nella via che gli diede il nome ed è rimasto nel quartiere fino al 1984 per poi essere trasferito in via Salomone, in Watteau, fino ai recenti sgomberi. Simbolo della cultura antagonista e dell’ autogestione il Leoncavallo nacque quando alcuni collettivi provenienti da diverse esperienze politiche legate al Sessantotto e gruppi della sinistra extraparlamentare occuparono una fabbrica dismessa i in via Leoncavallo 22, in un quartiere di storiche tradizioni operaie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Leoncavallo in Casoretto. La storia sociale di un’epoca

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