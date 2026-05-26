Il Giro d’Italia arriva a Trento | ecco dove passerà e le strade chiuse

Giovedì 28 maggio, il Giro d’Italia attraverserà Trento, provocando la chiusura di alcune strade. La corsa ciclistica interesserà diverse arterie cittadine, con conseguente interdizione al traffico in alcune zone. La viabilità sarà compromessa per tutta la mattina, con transiti limitati e deviazioni indicate lungo il percorso. La manifestazione si svolgerà in un arco temporale preciso, con il percorso ufficiale pubblicato in anticipo.

Giovedì 28 maggio il Giro d’Italia attraverserà Trento e per la città si preannuncia una mattinata complicata sul fronte della viabilità. Dalle 11.45 alle 14.15 circa scatteranno chiusure, deviazioni e limitazioni al traffico lungo il percorso della diciottesima tappa, la “Fai della. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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