Domenica 31 maggio 2026 si terrà a Sezze la dodicesima tappa del Giro dell’Agro Pontino, una competizione di ciclismo amatoriale. La gara, denominata “2° Trofeo Billy Bar”, è organizzata dall’associazione ASD Un Giro in Meno ed è inserita nel calendario ufficiale di eventi ciclistici della regione. La manifestazione si svolge nel territorio di Sezze e rappresenta una delle tappe del circuito regionale dedicato agli appassionati di ciclismo amatoriale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Sarà Sezze ad ospitare domenica 31 maggio 2026 la dodicesima prova del Giro dell’Agro Pontino, appuntamento inserito nel calendario del ciclismo amatoriale e organizzato dalla società ASD Un Giro in Meno. La manifestazione, denominata “2° Trofeo Billy Bar”, richiamerà atleti e appassionati per una gara che si preannuncia particolarmente impegnativa, soprattutto per gli specialisti delle salite. Partenza dagli Zoccolanti. Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle 7 del mattino presso il Billy Bar, in località Zoccolanti, mentre la partenza ufficiale verrà data alle 8.30. La corsa inizierà con un tratto turistico attraverso via Bassiano, via Strada Nuova, via Calabria, Corso della Repubblica e la SR 156 VAR, prima dell’ingresso nella parte agonistica del percorso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Il Giro dell’Agro Pontino arriva a Sezze: domenica il “2° Trofeo Billy Bar”

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