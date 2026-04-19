Randonnée agro pontino | sport e memoria nel segno di Fabrizio Di Somma

Nella giornata di oggi, domenica 19 aprile, si svolge a Latina la terza edizione della Randonnée dell’agro pontino, un evento organizzato dall'Osservatorio per lo Sport e il Turismo Sportivo della provincia. La manifestazione coinvolge appassionati di ciclismo e si inserisce nel calendario locale dedicato allo sport e alla memoria di Fabrizio Di Somma. La corsa attraversa i paesaggi dell’agro pontino, coinvolgendo partecipanti di diverse età.

Nella giornata di oggi, domenica 19 aprile, torna a Latina la 3ª Randonnée dell’agro pontino, organizzata dall'Osservatorio per lo Sport e il Turismo Sportivo della provincia Latina. Un appuntamento ormai consolidato per gli appassionati di ciclismo endurance, che attraverserà il territorio tra.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: A Pontinia la Sagra del Cappelletto Ferrarese dell’Agro Pontino Ucciso all'interno del podere, è giallo sulla morte del fondatore di 'Ferraresi dell'Agro Pontino'Aveva 80 anni Giuseppe Pirani, ritrovato senza vita nel pomeriggio del 31 marzo nel podere di famiglia lungo la Migliara 48. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: VOUCHER SPORT, FORMIA SOCIALE SOLLECITA PIÙ INFORMAZIONE E CONCRETEZZA; È MORTO EMMANUELE FRANCESCO MARIA EMANUELE, IL CORDOGLIO DELLA SINDACA DI LATINA; Randonnée dell'Agro Pontino: sport e memoria nel segno di Fabrizio Di Somma. Randonnée dell'Agro Pontino: sport e memoria nel segno di Fabrizio Di SommaDomenica prossima, 19 aprile, torna la 3ª Randonnée dell’Agro Pontino, organizzata dall’Osservatorio per lo Sport e il Turismo Sportivo della provincia Latina; un appuntamento ormai consolidato per gl ... latinaoggi.eu Quando il disco fu terminato (Le nuvole) Fabrizio se lo portò a casa e dopo qualche giorno mi telefonò. «Manca qualcosa, è tutto bello ma un po' troppo leggero, manca quello che pensiamo davvero di tutto questo, manca quello che purtroppo ci è accaduto». facebook