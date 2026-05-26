Il futuro dell’Intelligenza Artificiale il nostro comune è un modello

Il Comune di Ferrara si distingue in Italia per i progressi nella digitalizzazione e nella modernizzazione dei servizi pubblici. La città ha adottato soluzioni innovative nel settore dell’intelligenza artificiale, rafforzando il suo ruolo come esempio di riferimento in questo ambito. Non sono stati forniti dettagli specifici sui progetti o sui risultati ottenuti. La comunicazione si limita a indicare il riconoscimento di Ferrara come modello di innovazione pubblica.

Il Comune di Ferrara si conferma un modello di innovazione a livello nazionale nel campo della digitalizzazione e della modernizzazione dei servizi pubblici. Una delegazione estense guidata dal direttore generale Sandro Mazzatorta e da Federico Modonesi, dirigente del servizio sistemi informativi, digitalizzazione, agenda digitale e città intelligente del Comune, a Milano, nella sede della sda Bocconi - School of Management, all’evento conclusivo del progetto nazionale Ai-pact (Artificial intelligence for public administration connected), intitolato "Il futuro dell’Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione. Risultati, direzioni e prospettive". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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