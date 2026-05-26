Il Comune ha smontato un dehor che risultava fuori norma. Nei giorni scorsi, si sono visti numerosi mezzi delle forze dell’ordine e della Polizia Locale vicino a piazza Martiri, attirando l’attenzione di passanti e cittadini. Le operazioni di rimozione sono state visibili nelle ore successive, con l’intervento diretto delle autorità per rimuovere la struttura non in regola.

In diversi si sono chiesti cosa fosse tutto quel ‘movimento’, anche di mezzi delle forze dell’ordine e della Polizia Locale, a ridosso di piazza Martiri. Ebbene, il Comune di Sassuolo ha provveduto, ieri, allo smontaggio e alla rimozione coatta del dehor del Pin-Up Cafè, frequentatissimo locale situato in via Rocca all’angolo con piazza Martiri Partigiani. L’operazione esegue l’ordinanza emessa dagli uffici del Comune per dare attuazione alla sentenza del Consiglio di Stato che ha dichiarato inammissibile l’ultimo ricorso presentato dalla proprietà del locale, confermando come in quella zona cittadina non si possano installare strutture, come il dehor. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Il dehor è fuori norma". Il Comune lo smonta

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