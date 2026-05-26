Il Comune al ' Festival del Lavoro’ l' assessora Travagli | Il nostro impegno prosegue anche a livello nazionale

Da ferraratoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ‘Festival del Lavoro’ si è concluso sabato 23 a Roma con la partecipazione di rappresentanti istituzionali. L’assessora ha dichiarato che l’impegno del Comune nel settore prosegue anche a livello nazionale. L’evento ha trattato temi come politiche del lavoro, sicurezza, legalità negli appalti, pari opportunità, welfare e intelligenza artificiale applicata al lavoro. Sono intervenuti diversi esperti e rappresentanti pubblici, in un confronto su questioni legate al mercato del lavoro e alle sue evoluzioni.

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Si è concluso sabato 23 a Roma il ‘Festival del Lavoro’, importante appuntamento nazionale dedicato ai temi delle politiche del lavoro, della sicurezza, della legalità negli appalti, delle pari opportunità, del welfare e dell’intelligenza artificiale applicata al mondo del lavoro al quale il. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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