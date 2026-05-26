Il calvario tra malattia denunce e processo | Mio figlio vittima di un crimine di Stato

Negli ultimi quattro anni, una famiglia ha vissuto un lungo calvario legato a una malattia, denunce e un processo. Il padre ha ripetuto più volte di aver affrontato la situazione come se suo figlio fosse stato vittima di un crimine di Stato. La vicenda coinvolge ricorsi legali e accuse di ingiustizie, senza che siano stati forniti dettagli specifici sui fatti o sulle parti coinvolte. La famiglia continua a vivere con il peso di questa vicenda.

“Che cosa avrebbe fatto lei al posto mio?”. Vincenzo Scialò lo ripete di continuo, raccontando il calvario vissuto da suo figlio e dalla sua famiglia negli ultimi quattro anni. Trascorsi tra “omissioni e ritardi: ci scontriamo con un sistema rigido e impenetrabile”.Sono le nove del mattino del. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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