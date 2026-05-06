Processo su presunto caso di malasanità | figlio vittima ‘fate presto’

In un processo per presunta malasanità, si discute della morte di un ragazzo avvenuta dieci giorni dopo un intervento a un rene considerato sano. Il procedimento coinvolge il primario di una clinica privata, che aveva diagnosticato una patologia oncologica diversa da quella reale. La famiglia del ragazzo chiede che venga fatta chiarezza e che si agisca con rapidità. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione clinica e le responsabilità.

Tempo di lettura: 2 minuti Morì dieci giorni dopo essere stato operato a un rene che non presentava alcuna patologia di natura oncologica, come invece diagnosticato dal primario di una casa di cura privata di Avellino. Arriva alle battute finali in sede giudiziaria nel capoluogo irpino, la vicenda di Eduardo Colacicco, vittima di un caso di presunta malasanità che risale all’ottobre del 2020. Venerdì è fissata l’ennesima udienza davanti ai giudici del tribunale del capoluogo irpino, dove risiedeva Colacicco, per stabilire le eventuali responsabilità del primario, e con lui di altri due medici, che diagnosticarono un problema oncologico al rene destro del paziente risolvibile con un intervento chirurgico in laparoscopia.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Processo su presunto caso di malasanità: figlio vittima ‘fate presto’ Notizie correlate Bello Figo a processo per violenza sessuale su 15enne, i legali parlano di "presunto fugace palpeggiamento"Il trapper Paul Yeboah, conosciuto come Bello Figo, è comparso in tribunale a Bergamo giovedì 2 aprile nell’ambito di un processo per violenza... Leggi anche: La Consulta pronta a decidere sul caso Almasri, una vittima chiede il processo Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ex ministro spagnolo a Madrid per il processo sul presunto caso tangenti legato alle mascherine; Dell'Utri a processo per i 42 milioni ricevuti da Berlusconi. A giudizio anche la moglie; Processo su presunto sistema per ottenere l’annullamento delle multe? Ascoltato comandante dei vigili; Mandami le foto, 40enne di Messina a processo a Monza per presunto adescamento online di una 11enne. Processo su presunto caso di malasanità ad Avellino, figlio vittima 'fate presto'Morì dieci giorni dopo essere stato operato a un rene che non presentava alcuna patologia di natura oncologica, come invece diagnosticato dal primario di una casa di cura privata di Avellino. (ANSA) ... ansa.it Ex ministro spagnolo a Madrid per il processo sul presunto caso tangenti legato alle mascherineL'imputazione riguarda appalti truccati e corruzione durante la pandemia; la pubblica accusa chiede fino a 24 anni di carcere ... laregione.ch Pene fino a 18 anni per il “locale” di Flero. Sei le persone sanzionate per associazione mafiosa. Per Mauro Galeazzi il reato è scambio politico-mafioso. Tre anni e quattro mesi per un killer delle cosche. Prosegue il processo con rito ordinario per suor Anna D - facebook.com facebook Processo Becciu a Sassari: nessun imputato si sottoporrà a esame x.com