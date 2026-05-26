Il bando per il nuovo Cda di Apulia Film Commissione | verso nomina del presidente e di due componenti

Notizia in breve

È stato pubblicato un avviso pubblico per selezionare i membri del nuovo Consiglio d'Amministrazione di Apulia Film Commission. La procedura mira a nominare il presidente e due componenti dell’ente dedicato alla promozione dell’industria audiovisiva regionale. Le candidature potranno essere presentate secondo le modalità indicate nel bando. La selezione riguarda figure professionali con competenze nel settore cinematografico e culturale. La nomina del nuovo Cda è prevista nei prossimi mesi.