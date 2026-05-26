Il bando per il nuovo Cda di Apulia Film Commissione | verso nomina del presidente e di due componenti
È stato pubblicato un avviso pubblico per selezionare i membri del nuovo Consiglio d'Amministrazione di Apulia Film Commission. La procedura mira a nominare il presidente e due componenti dell’ente dedicato alla promozione dell’industria audiovisiva regionale. Le candidature potranno essere presentate secondo le modalità indicate nel bando. La selezione riguarda figure professionali con competenze nel settore cinematografico e culturale. La nomina del nuovo Cda è prevista nei prossimi mesi.
E' stato pubblicato l'avviso pubblico per le candidature di figure con cui designare il Consiglio d'Amministrazione di Apulia Film Commission, l'agenzia della Regione Puglia che si occupa di promozione dell'industria dell'audiovisivo sul territorio.Il nuovo Cda sarà composto da un presidente e. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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