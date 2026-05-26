Iacchetti Proietti Zanicchi e Muti | il Teatro Manzoni svela il cartellone 2026-2027
Il Teatro Manzoni di Roma ha annunciato il cartellone della stagione 2026-2027, che include spettacoli di attori noti e commedie scritte da autori italiani e internazionali.
Il Teatro Manzoni di Roma presenta la stagione 2026-2027. Un cartellone ricco di nomi noti e di commedie firmate da importanti autori italiani e internazionali. Ornella Muti, Enzo Iacchetti, Giobbe Covatta, Michela Andreozzi, Francesca Reggiani, Iva Zanicchi, Rosita Celentano, Giuseppe Pambieri. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Notizie e thread social correlati
Iacchetti e Proietti al Grandinetti: satira e musica per il FestAl Grandinetti si prepara un evento che unirà satira e musica, con protagonisti noti nel panorama artistico italiano.
Iacchetti e Proietti mattatori per una seraVenerdì sera al Teatro Sociale Delia Cajelli arriva la commedia “Buongiorno Ministro!” scritta dallo spagnolo Jordi Galceràn, autore di successi come...
Si parla di: Roma, Muti, Covatta, Andreozzi nella stagione del Teatro Manzoni.
Roma, Muti, Covatta, Andreozzi nella stagione del Teatro ManzoniRoma, 25 mag. (askanews) – Ornella Muti, Enzo Iacchetti, Giobbe Covatta, Michela Andreozzi, Francesca ... msn.com
Iacchetti e Proietti mattatori per una seraArriva venerdì al Teatro Sociale Delia Cajelli la commedia Buongiorno Ministro! testo inedito per l’Italia scritto dallo spagnolo Jordi Galceràn, autore di successi internazionali come Il Metodo ... ilgiorno.it