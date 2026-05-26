Iacchetti Proietti Zanicchi e Muti | il Teatro Manzoni svela il cartellone 2026-2027

Da romatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Teatro Manzoni di Roma ha annunciato il cartellone della stagione 2026-2027, che include spettacoli di attori noti e commedie scritte da autori italiani e internazionali.

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Il Teatro Manzoni di Roma presenta la stagione 2026-2027. Un cartellone ricco di nomi noti e di commedie firmate da importanti autori italiani e internazionali. Ornella Muti, Enzo Iacchetti, Giobbe Covatta, Michela Andreozzi, Francesca Reggiani, Iva Zanicchi, Rosita Celentano, Giuseppe Pambieri. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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