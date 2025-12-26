L' esplosione al Royal Liverpool Golf Club

Il Royal Liverpool Golf Club, chiamato anche Hoylake, ha reso pubblico un video che mostra l'esplosione di un proiettile d'artiglieria della seconda guerra mondiale, detonato in modo controllato su uno dei fairway del campo. La scena è stata ripresa e condivisa sui canali ufficiali del club.

Il Royal Liverpool Golf Club, meglio conosciuto come Hoylake, ha pubblicato il video di un'esplosione in uno dei suoi famosi fairway: si tratta della detonazione controllata di un proiettile d'artiglieria della seconda guerra mondiale. Tutti i dettagli qua. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - L'esplosione al Royal Liverpool Golf Club Articoli correlati Il Valtellina Golf Club guarda al futuroBanca Popolare di Sondrio - Gruppo BPER e Crédit Agricole Italia, ieri sera hanno siglato un accordo con Valtellina Turismo scarl per la cessione, a... “The Royal Marine Who Gave Everything at 27” — The Story of Corporal Ben Nowak Tutti gli aggiornamenti su Royal Liverpool Golf L'esplosione al Royal Liverpool Golf ClubIl Royal Liverpool Golf Club, meglio conosciuto come Hoylake, ha pubblicato il video di un'esplosione in uno dei suoi famosi fairway: si tratta della detonazione controllata di un proiettile ... tgcom24.mediaset.it Liverpool, scoperto un ordigno sotto il fairwayUna fine anno così esplosivo non se lo aspettavano di certo i golfisti del Royal Liverpool Golf Club, meglio conosciuto come Hoylake, dal nome della località esatta che lo ospita. A saltare in aria, ... golfando.tgcom24.it