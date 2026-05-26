Media Molecule, lo studio dietro LittleBigPlanet e Dreams, sta sviluppando un nuovo gioco di grandi dimensioni. La produzione è ancora in fase di sviluppo e non sono stati forniti dettagli specifici sul progetto. La notizia ha sorpreso i fan di PlayStation, poiché si tratta di un cambiamento rispetto ai titoli precedenti dello studio. Non sono state annunciate date di uscita né ulteriori informazioni sul gameplay o sul concept del nuovo gioco.

Media Molecule, lo studio creativo dietro l’iconica serie LittleBigPlanet e la piattaforma di creazione Dreams, sta lavorando nell’ombra a qualcosa di completamente diverso. Dopo aver chiuso i battenti del supporto live per Dreams nel settembre 2023, il team britannico ha virato drasticamente rotta, abbandonando la filosofia “ gioca, crea, condividi ” che lo ha reso celebre per oltre un decennio. E ora, grazie a una scoperta fortuita, iniziamo a intravedere i contorni di questo progetto misterioso. La svolta, che ha spiazzato i fan, è arrivata dal portfolio online di un artista attualmente impiegato presso lo studio. Nel curriculum, sepolto tra le descrizioni tecniche delle mansioni, compare un dettaglio che cambia tutto: il nuovo progetto includerà “contenuti open world”. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - I creatori di LittleBigPlanet stanno facendo un gioco “enorme”: la svolta spiazza i fan PlayStation

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Si parla di: La nuova IP dai creatori di LittleBigPlanet e Dreams sarà un open world.

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