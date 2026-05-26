Al volante della Hyundai Tucson HEV 4WD si sono testati i punti di forza del SUV, molto apprezzato in Italia. La vettura ha mostrato una buona tenuta di strada e un sistema di trazione integrale. La versione ibrida offre un motore elettrico e a benzina, con un consumo contenuto. La dotazione include tecnologie di assistenza alla guida e sistemi di sicurezza attivi. La Tucson si distingue per la versatilità e le prestazioni su strada.

Hyundai Tucson è quel fenomeno che in meno di vent’anni è riuscito a cambiare la percezione che gli automobilisti avevano del brand coreano. Un tempo, con la prima generazione nel 2004, acquistare una Tucson - o più in generale una Hyundai - era una scelta razionale, di sostanza, forse un po' timida e che guardava più al portafogli che alla personalità. Con l’attuale restyling della terza serie la scelta di acquistare una Hyundai è consapevole, non dettata dall’economicità del veicolo ma da precisi gusti estetici e tecnologici, nonché da necessità tecniche, avendo la certezza di acquistare un prodotto maturo, sicuro, valido e dal giusto rapporto qualitàprezzo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Hyundai Tucson: la versatilità dietro al successo del Suv

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Hyundai Tucson 10 millió alatt - Megéri az alapmodell

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