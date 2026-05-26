Dopo quasi tre mesi di tensioni nello Stretto di Hormuz, le petroliere dirette verso la Cina continuano a transitare, aggirando i blocchi. Le rotte vengono mantenute aperte attraverso rotte alternative, permettendo il passaggio di petrolio senza interruzioni. I Paesi vicini, tra cui Emirati e Qatar, hanno ripreso le operazioni di navigazione regolare in quella zona strategica. La situazione nello stretto, principale via di passaggio per petrolio e gas, sembra avviarsi a una fase di stabilizzazione.

Dopo quasi tre mesi di tensioni nello Stretto di Hormuz, il principale corridoio mondiale per petrolio e gas, arrivano i primi segnali di normalizzazione. Dei quali, però, non si avvantaggia l’Occidente. Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iraq stanno infatti riportando sul mercato carichi di combustibili fossili destinati al mercato asiatico e, in particolare, alla Cina. Al centro dei movimenti c’è la compagnia petrolifera emiratina Adnoc. Segnali di riapertura nello Stretto di Hormuz. Secondo i dati di tracciamento navale e fonti citate da Bloomberg, Adnoc avrebbe utilizzato una propria rete di navi per trasferire greggio, prodotti raffinati e gas naturale oltre lo stretto che collega il Golfo Persico al Mare Arabico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Hormuz, Emirati e Qatar aggirano i blocchi con petroliere verso la Cina in piena crisi

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What U.S. Did to Strait of Hormuz Is BRUTAL… Iran Just Became POWERLESS

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