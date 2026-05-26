Hedge fund esposizione record sull’AI | tech al 25% chip al 10%

Da quifinanza.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli hedge fund hanno aumentato significativamente le loro posizioni sull’intelligenza artificiale nel secondo trimestre del 2026, con il settore tecnologico che rappresenta ora il 25% degli investimenti e il comparto dei chip il 10%. Questa decisione segna un incremento rispetto ai periodi precedenti, riflettendo un focus crescente su queste aree. Non sono stati forniti dettagli sui singoli fondi o sui valori complessivi degli investimenti.

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Gli hedge fund hanno avviato il secondo trimestre del 2026 rafforzando in modo marcato l’esposizione al tema dell’intelligenza artificiale. È quanto emerge dall’Hedge Fund Trend Monitor di Goldman Sachs, che analizza i portafogli di 1.059 fondi con posizioni azionarie lorde per 4.600 miliardi di dollari: 3.100 miliardi long (in acquisto) e 1.500 miliardi short (in vendita). Rotazione sull’AI e settori. Nel trimestre, il “tilt” netto (esposizione) verso il settore Information Technology è salito di 853 punti base, il maggiore incremento trimestrale mai registrato sul comparto. I fondi hanno aggiunto esposizione anche ai Communication Services e ai Financials, riducendola su quasi tutti gli altri settori. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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