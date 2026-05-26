Hamilton ha affrontato Verstappen nel Gran Premio in Canada, grazie a un nuovo team tecnico che ha modificato l’assetto della sua vettura. Sono stati introdotti nuovi ingegneri nel suo staff, che hanno lavorato per migliorare le prestazioni dell’auto. Le modifiche hanno permesso a Hamilton di ottenere una posizione più competitiva rispetto a Verstappen durante la gara.

? Domande chiave Chi sono i nuovi ingegneri che hanno rivoluzionato l'assetto di Hamilton?. Come ha fatto il nuovo staff tecnico a superare Verstappen?. Perché il coinvolgimento di Hamilton nel progetto 2026 cambia le regole?. Quale ruolo ha giocato Fred Vasseur nel nuovo equilibrio della Ferrari?.? In Breve Nuovo staff tecnico include Michel-Grosjean, Carlo Santi e l'ingegnere di performance Luca Diella.. Fred Vasseur ha facilitato i cambiamenti tecnici dopo le difficoltà del periodo 2025.. Hamilton ha superato Leclerc sia nella sprint race che nella sessione di qualifica.. Il nuovo schema operativo sarà testato durante il prossimo Gran Premio di Monaco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hamilton sfida Verstappen: il nuovo team tecnico lo rilancia in Canada

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