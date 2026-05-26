GTA 6 | il furto d’auto potrebbe diventare molto più realistico
Un nuovo dettaglio di GTA 6 suggerisce che il furto d’auto nel gioco potrebbe risultare più realistico rispetto ai capitoli precedenti. La notizia si basa su informazioni emerse al di fuori dei trailer ufficiali, alimentando l’attesa tra i fan. La possibilità di un'esperienza più autentica in questa dinamica è stata oggetto di discussione tra gli appassionati, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sulle modalità di implementazione.
L’attesa per GTA 6 è talmente alta che ormai anche un piccolo dettaglio comparso lontano dai trailer ufficiali riesce a trasformarsi in una notizia enorme. L’ultima teoria riguarda uno degli elementi più importanti dell’intera serie Grand Theft Auto: il furto dei veicoli. Secondo una nuova segnalazione emersa online, Rockstar Games potrebbe aver lasciato intravedere per errore una possibile meccanica legata al VIN, cioè il numero identificativo del veicolo, un codice unico che nella realtà serve a riconoscere ogni automobile. Il dettaglio sarebbe comparso in una descrizione legata a un elemento estetico per auto in GTA Online, dove si parla della rimozione del Vehicle Identification Number. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
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