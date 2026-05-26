GreenGraffiti arriva a Parma | oltre 200 postazioni per campagne di comunicazione sostenibili

A Parma sono state attivate oltre 200 postazioni per il circuito GreenGraffiti®. Jungle ha annunciato l’avvio di questa iniziativa, che permette a brand e aziende di realizzare campagne di comunicazione sostenibili. Il sistema utilizza un mezzo outdoor (OOH) creativo e a forte impatto visivo, offrendo nuove opportunità di comunicazione nel territorio.

Jungle annuncia l’attivazione del circuito GreenGraffiti® a Parma, aprendo nuove opportunità per brand, aziende e realtà del territorio, attraverso un mezzo OOH sostenibile, creativo e ad alto impatto visivo.Con oltre 200 postazioni autorizzate, distribuite tra aree del centro storico e quartieri. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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