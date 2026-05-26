Antonella Elia ha dichiarato di aver provato rabbia vera durante l'edizione del Grande Fratello Vip conclusasi il 19 maggio, vinta da Alessandra Mussolini. La showgirl ha parlato di un sentimento di amarezza legato a quell’esperienza. Tra i protagonisti di questa stagione, anche Antonella Elia ha avuto un ruolo di rilievo.

Il Grande Fratello Vip è finito lo scorso 19 maggio con la vittoria di Alessandra Mussolini. Tra le grandi protagonista di questa edizione appena conclusa vi è stata Antonella Elia. Proprio quest'ultima ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni nel corso di una diretta condivisa con Adriana Volpe su Instagram. La bionda soubrette ha spiegato di non voler partecipare alla festa organizzata da Alessandra Mussolini per festeggiare l'esperienza al Grande Fratello Vip. In questa circostanza, l'ex fidanzata di Pietro Delle Piane ha spiegato: "Se vado alla festa di Alessandra? No, non ci vengo, a parte il fatto che mi ha chiamato il segretario. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande fratello vip, Antonella Elia amara:”Avevo rabbia vera”, c’entra Alessandra Mussolini

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Grande Fratello Vip, Antonella Elia sbotta contro Alessandra Mussolini

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