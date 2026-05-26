Governo Meloni Premier esulta dopo comunali Schlein rilancia le politiche Flotilla di terra bloccata in Libia | news in diretta

Il governo Meloni ha ottenuto risultati alle elezioni comunali, con il primo ministro che ha espresso soddisfazione. La leader dell’opposizione ha annunciato un rilancio delle politiche in vista delle future elezioni politiche. Nel frattempo, una flotta di imbarcazioni è stata bloccata in Libia, secondo le ultime notizie. Sono state inoltre prorogate alcune misure, tra cui lo sconto sui carburanti, con comunicazioni ufficiali recenti.

Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni, tra la proroga dello sconto sui carburanti e i risultati delle comunali che vedono il centrodestra esultare e le opposizioni rilanciare il campo largo; nel frattempo, sale la tensione internazionale per dieci attivisti della Flotilla, tra cui due italiani, arrestati e picchiati in Libia. Tutti gli aggiornamenti in diretta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Il governo Meloni va avanti, ma le polemiche non mancano

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