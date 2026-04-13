I Cesaroni – Il ritorno intervista a Lelia Paglia | Sharon metterà i bastoni tra le ruote alla figlia di Marco e Eva Claudio Amendola mi ha lasciato grande libertà sul set

Dal 13 aprile 2026, alle 21:30, su Canale 5 debutta la nuova stagione de I Cesaroni – Il ritorno, composta da dodici episodi e ambientata nel quartiere romano della Garbatella. La serie vede alla regia e tra gli interpreti Claudio Amendola. Recentemente, Lelia Paglia ha rilasciato un'intervista in cui ha anticipato che il personaggio di Sharon potrebbe creare ostacoli per la figlia di Marco e Eva.

Da lunedì 13 aprile 2026, in prima serata su Canale 5, debutta la nuova stagione de I Cesaroni – Il ritorno, composta da dodici episodi e ambientata nello storico quartiere romano della Garbatella, con la regia e l’interpretazione di Claudio Amendola. Tra le novità più interessanti spiccano le partecipazioni speciali di Paolo Bonolis e Fabio Rovazzi, che appariranno nei panni di sé stessi arricchendo la trama con momenti originali e contemporanei. Bonolis sarà coinvolto in una scena ambientata nella celebre bottiglieria insieme a Giulio Cesaroni, dando vita a un’interazione spontanea e vivace, mentre Rovazzi entrerà nel mondo musicale della serie collaborando con Marco Cesaroni, ora produttore discografico alle prese con un nuovo progetto artistico.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - “I Cesaroni – Il ritorno”, intervista a Lelia Paglia: “Sharon metterà i bastoni tra le ruote alla figlia di Marco e Eva. Claudio Amendola mi ha lasciato grande libertà sul set” Lelia Paglia, l’intervista alla Sharon dei Cesaroni: “Dietro la corazza c’è una persona molto più fragile”A guardarla oggi, mentre racconta Sharon, il personaggio che interpreta nella serie I Cesaroni – Il ritorno, dal 13 aprile su Canale 5, viene... Argomenti più discussi: Lelia Paglia, l’intervista alla Sharon dei Cesaroni: Dietro la corazza c’è una persona molto più fragile; I Cesaroni Il Ritorno: cosa aspettarsi dalla serie cult di Canale 5 dopo dieci anni e le nostre videointerviste al cast; Tutto su I Cesaroni – Il ritorno: quando inizia, cast completo e nuovi episodi; I Cesaroni – Il ritorno, intervista a Lelia Paglia: Sharon metterà i bastoni tr...