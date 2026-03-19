Milano-Sanremo 2026 la Red Bull-Bora-hansgrohe punta su Roglic e Pellizzari | Proveranno a seguire le azioni sulla Cipressa

Alla Milano-Sanremo 2026, la squadra Red Bull-Bora-hansgrohe ha annunciato che schiererà Primoz Roglic e un altro ciclista di nome Pellizzari. Entrambi i corridori cercheranno di seguire le azioni sulla salita della Cipressa durante la corsa. La stagione si avvicina e la squadra si prepara a partecipare alla storica gara di primavera con questi atleti.

La Red Bull-Bora-hansgrohe schiererà anche Primoz Roglic alla Milano-Sanremo 2026. Oltre a Giulio Pellizzari, che aveva già anticipato nei giorni scorsi la sua intenzione di essere al via della Classica di Primavera, la compagine tedesca schiererà alla prima Monumento dell’anno anche l’esperto corridore sloveno, con i due che saranno ovviamente deputati a cercare di muoversi nei momenti più impegnativi della corsa. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali in merito, ma i piani per la Classicissima sono stati parzialmente rivelati da Laurence Pithie. La possibile strategia di gara: “ Il nostro piano sarà di seguire le mosse sulla Cipressa con Primoz e Giulio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Milano-Sanremo 2026, la Red Bull-Bora-hansgrohe punta su Roglic e Pellizzari: “Proveranno a seguire le azioni sulla Cipressa” Articoli correlati Milano-Sanremo 2026, la Red Bull-Bora-hansgrohe punta su Rogli? e Pellizzari: “Proveranno a seguire le azioni sulla Cipressa”La Red Bull-Bora-hansgrohe schiererà anche Primož Rogli? alla Milano-Sanremo 2026. Leggi anche: Trofeo Ses Salines 2026: dominio nella cronosquadre per la Red Bull – BORA – hansgrohe di Evenepoel Tutti gli aggiornamenti su Milano Sanremo 2026 la Red Bull Bora... Temi più discussi: Milano - Sanremo 2026: programma e percorso della corsa maschile · Ciclismo su strada; 117° Milano-Sanremo - Limitazioni temporanee alla circolazione; Dove seguire la Milano-Sanremo e la Sanremo Women 2026 in TV; Jonathan Milan salta la Milano-Sanremo. Dove passa la Milano-Sanremo 2026? Tutte le città, i paesi, i comuni e le Regioni attraversateLa Milano-Sanremo 2026 si disputerà sabato 21 marzo: la primavera inizia con la prima Classica Monumento della stagione, appuntamento tradizionale che terrà compagnia a tutti gli appassionati con la ... oasport.it Dove vedere la Milano-Sanremo 2026 in tv: orari, programma, streamingSale la tensione e aumenta, con il trascorrere delle ore, l'adrenalina per i corridori in vista della prima grande classica della stagione. Sabato 21 ... oasport.it Il percorso della Milano-Sanremo al femminile rispetta in totalità quello dello scorso anno. Si partirà da Genova, per arrivare al traguardo nella città dei fiori La corsa è stata riaperta alla categoria delle donne nel 2025 dopo vent’anni di assenza. A trionf - facebook.com facebook Friendly reminder Sanremo Women and Milano-Sanremo can be seen all over the world: don’t miss the races! Gentile promemoria La Sanremo Women e la Milano-Sanremo saranno visibili da tutto il mondo: non perdertele! #MilanoSanremo x.com