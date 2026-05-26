Giro d' Italia Vingegaard vince la 16ma tappa e consolida la maglia rosa

Jonas Vingegaard ha vinto la 16ª tappa del Giro d’Italia 2026, da Bellinzona a Carì di 113 km. Con questa vittoria, il ciclista consolidato la maglia rosa. La corsa si è conclusa con un arrivo in salita, dove Vingegaard ha preceduto gli avversari. La classifica generale vede il corridore in testa, dopo aver ottenuto anche altre tappe. La corsa prosegue con il leader che mantiene il vantaggio sugli inseguitori.

Jonas Vingegaard cala il poker e vince anche la sedicesima tappa del Giro d’Italia 2026, la Bellinzona - Carì di 113 km. Arrivo in solitaria per il danese - che rafforza la prima posizione in classifica -, secondo Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), che ha accusato circa un minuto di ritardo, terzo Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe). Giornata da dimenticare per Giulio Pellizzari, che si è staccato all’inizio della salita. La tappa odierna, la più breve dell’edizione 109, è stata animata da una fuga di circa 13 uomini. Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Juan Pedro Lopez e Einer Rubio (Movistar), Chris Harper (Pinarello Q36.5), Alan Hatherly... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Giro d'Italia 2026, Cassani: «Vingegaard deve venire, ma del Toro potrebbe anche batterlo»

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Jonas Vingegaard trionfa ancora Il danese vince la 16ª tappa da Bellinzona-Carì e consolida la sua leadership al Giro d’Italia Guarda il #GirodItalia 2026 su #DAZN, tramite i canali Eurosport x.com

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