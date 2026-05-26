Giro d' Italia Ferrarini Conad | Fare impresa vuol dire anche legame con il territorio

Notizia in breve

Conad ha celebrato il quinto appuntamento de “Il Grande Giro Conad” al Teatro San Babila, in occasione del passaggio del Giro d’Italia a Milano. L’azienda sponsorizza la maglia bianca della classifica dei giovani e ha sottolineato come fare impresa comporti anche un legame con il territorio. La manifestazione coinvolge diverse tappe del Giro e mira a rafforzare il rapporto tra l’azienda e le comunità locali.