Giro d' Italia Ferrarini Conad | Fare impresa vuol dire anche legame con il territorio

Da milanotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Conad ha celebrato il quinto appuntamento de “Il Grande Giro Conad” al Teatro San Babila, in occasione del passaggio del Giro d’Italia a Milano. L’azienda sponsorizza la maglia bianca della classifica dei giovani e ha sottolineato come fare impresa comporti anche un legame con il territorio. La manifestazione coinvolge diverse tappe del Giro e mira a rafforzare il rapporto tra l’azienda e le comunità locali.

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Nel salutare il passaggio del Giro d’Italia a Milano, di cui sponsorizza la maglia bianca della classifica dei giovani, Conad ho celebrato presso il Teatro San Babila il suo quinto appuntamento de “Il Grande Giro Conad”. Una serata che si è aperta con il ricordo di Carlo Petrini, fondatore di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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