Giro d' Italia Ferrarini Conad | Fare impresa vuol dire anche legame con il territorio
Conad ha celebrato il quinto appuntamento de “Il Grande Giro Conad” al Teatro San Babila, in occasione del passaggio del Giro d’Italia a Milano. L’azienda sponsorizza la maglia bianca della classifica dei giovani e ha sottolineato come fare impresa comporti anche un legame con il territorio. La manifestazione coinvolge diverse tappe del Giro e mira a rafforzare il rapporto tra l’azienda e le comunità locali.
Nel salutare il passaggio del Giro d’Italia a Milano, di cui sponsorizza la maglia bianca della classifica dei giovani, Conad ho celebrato presso il Teatro San Babila il suo quinto appuntamento de “Il Grande Giro Conad”. Una serata che si è aperta con il ricordo di Carlo Petrini, fondatore di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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