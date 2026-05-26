Una gioielliera è morta dopo essere caduta dalla vetrina di una boutique. Il processo è iniziato con l’ascolto di circa venti testi, tra cui quelli dell’accusa. I primi testimoni verranno sentiti nella prossima udienza, prevista per metà novembre.

Una ventina di testi. E i primi di loro, quelli dell’accusa, verranno sentiti a partire dalla prossima udienza fissata per metà novembre. È partito ieri mattina davanti al giudice Antonella Guidomei il processo per la morte di Maria Antonietta Ancarani (foto), la gioielliera 76enne deceduta il 24 novembre 2022 all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena a causa delle lesioni riportate in una caduta all’interno della boutique Gaudenzi di via Diaz avvenuta il 18 novembre precedente. Sono in totale tre gli imputati per omicidio colposo in cooperazione: il legale rappresentante della spa, proprietaria dell’immobile, tutelato dall’avvocato Alessandro... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gioielliera morta. Cadde nella boutique. Al via il processo

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