Giardini a lago ci pensa la Soprintendenza | né peri nè ciliegi solo lampioni

La Soprintendenza ha deciso di non autorizzare la piantumazione di peri e ciliegi nei Giardini a lago. La scelta si limita all’installazione di lampioni, escludendo interventi di piantumazione. La decisione segue il parere ufficiale rilasciato dall’ente competente, senza ulteriori modifiche o eccezioni. La notizia è stata annunciata dal sindaco, che ha commentato con entusiasmo, ma la decisione resta ferma su questo punto.

Al di là dell'abituale colore verbale con cui il sindaco, particolarmente di buon umore, ha dato la notizia dell'atteso parere della Soprintendenza sui Giardini a lago, la questione alla fine è molto più semplice e logica di quanto si pensi. In buona sostanza, la si può riassumere in questi. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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