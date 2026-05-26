Dal 27 al 29 maggio all’Istituto Palizzi si tiene il festival “Il ricordo di un amore”, dedicato a Pino Daniele. La manifestazione è stata ideata e diretta da un regista napoletano e si propone di celebrare l’artista attraverso tre giorni di eventi. Durante il festival, vengono coinvolti giovani talenti e si promuove l’arte in diverse forme, con un focus sulla città come centro culturale giovane.

Dal 27 al 29 maggio all’Istituto Palizzi va in scena “Il ricordo di un amore”, il festival ideato e diretto dal regista napoletano La visione di Gianfranco Gallo torna a dare forma a Napoli come capitale della cultura giovane. Dal 27 al 29 maggio 2026, l’Istituto Palizzi ospita la nuova edizione del Polo delle Arti Festival, la kermesse che il regista e direttore artistico ha ideato per unire scuola, spettacolo e patrimonio storico sotto il segno del talento emergente. L’appuntamento di quest’anno, intitolato “Il ricordo di un amore”, rende omaggio a Pino Daniele. Una scelta che riflette l’impronta di Gallo: valorizzare l’identità napoletana attraverso figure che l’hanno portata nel mondo, offrendo al contempo una piattaforma concreta agli studenti del Polo delle Arti. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Gianfranco Gallo celebra Pino Daniele con il PAF 2026: tre giorni di arte e giovani talenti a Napoli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Al Trianon Viviani Gianfranco Gallo in una dedica a Napoli tra musica e poesiaAl Trianon Viviani si terrà un evento con l’attore e musicista Gianfranco Gallo, che presenterà uno spettacolo dedicato a Napoli tra musica e poesia.

Chi è Alessandro Daniele, il figlio di Pino Daniele al centro della battaglia sull’ereditàA oltre dieci anni dalla morte di Pino Daniele, la questione dell’eredità del cantautore napoletano resta al centro di un acceso dibattito legale.