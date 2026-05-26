gatteo mare turismo bilanci trasparenti

Il sindaco di Gatteo ha risposto alle critiche della minoranza, difendendo la trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche destinate all’associazione Gatteo Mare Turismo. Ha affermato che i bilanci sono stati resi pubblici e che tutte le spese sono state documentate. La replica arriva dopo le accuse di carenza di trasparenza sollevate nei confronti dell’organizzazione.

Pronta replica del sindaco di Gatteo Roberto Pari alla minoranza che segnalava carenza di trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche destinate all’associazione Gatteo Mare Turismo. "Le accuse della minoranza in consiglio comunale sono fantasiose – dice il primo cittadino –. L’Associazione Gatteo Mare Turismo è nata su impulso dell’amministrazione comunale per favorire una sinergia e un’ottimizzazione nella gestione delle risorse pubbliche e private destinate allo sviluppo turistico della nostra località. Il Comune ha una compartecipazione di minoranza ed esprime due rappresentanti in seno al consiglio direttivo, io e l’assessore Gianluca Vincenzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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