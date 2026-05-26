Il prezzo del gas naturale per aprile 2026 è sceso a 0,492 euro per metro cubo, con una diminuzione rispetto alle settimane precedenti. Il prezzo tutelato è stato aggiornato di conseguenza, mentre il PSV ha registrato una discesa. La variazione riguarda sia il costo per le famiglie che per le imprese, in un momento di volatilità sui mercati energetici.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo del gas naturale è un tema centrale per famiglie e imprese, soprattutto in un periodo di volatilità dei mercati energetici. Sapere quanto costa oggi un metro cubo di gas significa poter stimare con maggiore precisione la propria bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore o strategie di risparmio. In questo articolo analizziamo il prezzo aggiornato della materia prima gas, cosa significa per la tua bolletta e quanto potresti pagare in base al tuo profilo di consumo. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 26 Maggio 2026 è fissato da ARERA in 0,492 €Smc (aprile 2026). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gas in calo: prezzo tutelato scende a 0,492 €/Smc ad aprile 2026, PSV in discesa

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