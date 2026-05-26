A Garlasco, la difesa di Andrea Sempio ha presentato una nuova consulenza genetica in risposta agli ultimi sviluppi del caso. Gli avvocati dell’indagato hanno deciso di intervenire con questa documentazione, che potrebbe influenzare l’andamento delle indagini. La decisione arriva dopo che sono emersi nuovi dettagli legati alle analisi genetiche nel procedimento. La consulenza è stata depositata presso gli uffici competenti, senza ulteriori commenti ufficiali.

La difesa di Andrea Sempio non rimane a guardare. Di fronte agli ultimi dettagli emersi gli avvocati che assistono l'attuale indagato per l'omicidio di Chiara Poggi hanno depositato una nuova consulenza. Il documento, inviato per via telematica, è destinato direttamente alla Procura di Pavia. La consulenza riguarda l'impronta lasciata dall'assassino sul pavimento della villetta di via Pascoli a Garlasco e una memoria per contestualizzare i soliloqui del 37enne. "Stiamo per depositare le nostre consulenze nell'interesse di Andrea Sempio per confutare le relazioni dei consulenti della procura, in particolare abbiamo predisposto una.... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, il piede e la consulenza genetica: il ribaltone che può salvare Andrea Sempio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Garlasco, Andrea Sempio effettuerà una consulenza personologica, test che analizza disfunzioni psichiche voluto dalla difesaA Garlasco, il difensore di un uomo di 38 anni coinvolto in un caso di omicidio ha deciso di far eseguire un esame psicologico sull’indagato.

Garlasco, depositata dai carabinieri la nuova consulenza su Andrea SempioI carabinieri hanno depositato una nuova consulenza nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi.

Temi più discussi: Caso Garlasco, domani nuove consulenze: difesa di Sempio vuole smontare le accuse della Procura; Garlasco, la difesa di Andrea Sempio deposita gli accertamenti: I soliloqui non hanno quindi nessuna natura confessoria; Quarto Grado: Garlasco, impronta a pallini: compatibile col piede di Andrea Sempio? Video; Garlasco, legali Sempio: Soliloqui non hanno natura confessoria. Depositate consulenze.

Andrea Sempio contesta le accuse sull’omicidio di Chiara Poggi e punta sulle dimensioni del piede. La difesa sostiene che le impronte trovate a #Garlasco siano incompatibili con quelle del 38enne. x.com

Garlasco: perché il legale di Marco Poggi non dubita neanche un po' su Andrea Sempio? reddit

Delitto di Garlasco, la difesa di Sempio deposita le consulenze su dna e impronta: Andrea ha il 44 di piedeAndrea Sempio non è l’autore del delitto di Garlasco: lo dimostrerebbero le consulenze che la difesa dell’indagato per l’omicidio di Chiara Poggi hanno depositato alla procura di Pavia in risposta all ... tpi.it

Garlasco, la consulenza che scagiona Sempio: piede più largo dell'impronta a palliniAndrea Sempio calza scarpe numero 44 e ha una larghezza della pianta che supera quella della suola a pallini impressa nel sangue della villetta di ... iltempo.it