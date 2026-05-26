Gaia morta dopo sei dosi di anestetico per togliere un dente | tre medici a processo

Una donna è morta dopo aver ricevuto sei dosi di anestetico durante un intervento per estrarre un dente del giudizio. Tre medici sono ora sotto processo per il decesso. L’intervento, iniziato come una semplice estrazione, si è complicato a causa delle numerose somministrazioni di anestetico, che hanno portato a conseguenze fatali. La vicenda coinvolge una serie di errori legati alla gestione delle dosi e alla somministrazione del farmaco.

Una semplice carie, un dente del giudizio da estrarre, e una lunga catena di errori a partire dalle sei fiale di anestetico somministrate. Il malore, le convulsioni, il coma e, infine, la morte. A distanza di quasi due anni da quella tragica giornata, si avvia verso il processo la vicenda di Gaia. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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Morta dopo l'anestesia per un dente del giudizio, la procura vuole il processo per i medici dentisti

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