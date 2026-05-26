Una modella ha sfoggiato un nuovo taglio di capelli con frangia ribelle e piega messy, attirando l’attenzione. La scelta di uno stile sbarazzino e disordinato si è diffusa tra i social media, portando molte a copiare l’effetto naturale e informale. La rivista di moda ha pubblicato numerose foto con questa acconciatura, che si adatta alle tendenze estive. La trasformazione capillare si conferma come uno dei trend più seguiti della stagione.

Cara Delevingne ha fatto del trasformismo la sua firma assoluta. Passare dai tagli rasati a zero alle chiome platino, cambiare i connotati visivi è il suo marchio di fabbrica. Negli ultimi tempi, spinta dall’esigenza di concentrarsi sulla sfera privata e su progetti lontani dai riflettori costanti, aveva drasticamente ridotto la sua presenza agli eventi mondani. I grandi tappeti rossi sentivano l’assenza della sua energia viscerale e del suo approccio anti-convenzionale alla moda. Questa parentesi di silenzio mediatico si è interrotta in modo plateale durante la 79esima edizione del Festival di Cannes. Proprio sulla Croisette, l’attrice ha ristabilito le gerarchie delle tendenze beauty dimostrando un approccio totalmente rilassato all’hairstyling. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Frangia ribelle e piega messy: questa estate lo styling lo detta il nuovo hair look di Cara Delevigne

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