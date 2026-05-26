Forza Horizon 6 | come ottenere punti abilità velocemente e quali auto scegliere per farmare SP

Da gamerbrain.net 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Forza Horizon 6, i punti abilità rappresentano una risorsa cruciale e si ottengono completando sfide, corse e attività varie nel gioco. Per accumularli rapidamente, si consiglia di concentrarsi su eventi che offrono bonus punti e di usare auto con bonus specifici per il farm. Alcune vetture sono più efficaci per aumentare i punti, grazie alle loro caratteristiche e ai bonus di abilità. Il sistema di punti abilità permette di sbloccare miglioramenti e veicoli speciali durante il progresso.

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In Forza Horizon 6, i punti abilità sono una risorsa molto più importante di quanto possa sembrare nelle prime ore di gioco. Non servono soltanto a sbloccare piccoli bonus secondari, ma permettono di ottenere vantaggi concreti attraverso gli alberi Car Mastery, cioè le abilità specifiche associate a ogni vettura. Spendendo correttamente gli SP, è possibile ricevere crediti extra, esperienza, bonus alle catene abilità, ricompense speciali e miglioramenti che rendono ogni sessione di guida molto più redditizia. Il dettaglio più utile da capire subito è che i punti abilità non devono per forza essere guadagnati con la stessa auto su cui poi verranno spesi. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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