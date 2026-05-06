Forza Horizon 6 celebra i fan storici | auto leggendarie gratis per i veterani della serie

In attesa del nuovo capitolo di Forza Horizon, la casa sviluppatrice ha annunciato un’operazione speciale rivolta ai giocatori più fedeli. Chi ha seguito la serie fin dalle prime versioni potrà ricevere gratuitamente alcune auto leggendarie, come riconoscimento per il supporto nel tempo. La notizia è stata comunicata attraverso i canali ufficiali, senza ulteriori dettagli sulle modalità di distribuzione. La novità ha suscitato interesse tra gli appassionati della saga.

L’attesa attorno a Forza Horizon 6 continua ad aumentare e, mentre i dettagli sul nuovo capitolo emergono sempre più rapidamente, Playground Games ha deciso di sorprendere i fan con un’iniziativa pensata soprattutto per chi segue la saga da anni. Il nuovo sistema fedeltà introdotto nel gioco premierà infatti i giocatori storici della serie con una selezione di vetture iconiche completamente gratuite. Non si tratta di semplici bonus casuali, ma di auto simboliche che rappresentano l’identità stessa dei capitoli precedenti della saga. La scelta ha un valore molto preciso. Playground Games vuole trasformare il lancio di Forza Horizon 6 non soltanto in un nuovo inizio, ma anche in una celebrazione dell’intera storia del franchise.🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Forza Horizon 6 celebra i fan storici: auto leggendarie gratis per i veterani della serie Notizie correlate Forza Horizon 6: Svelati i Requisiti PC ufficialiL’attesa per Forza Horizon 6 continua a crescere, con il nuovo capitolo sviluppato da Playground Games pronto a ridefinire gli standard dei giochi di... Future Games Show 2026: 9 minuti di Forza Horizon 6Il 12 marzo 2026 si è tenuta la diretta del Future Games Show: Spring Showcase, un evento che ha messo in luce il videoludico italiano attraverso una... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Giochi in uscita a maggio 2026 su PC e console; REDMAGIC compie 8 anni: sconti e offerte gaming da non perdere; Rob Gronkowski nella Hall of Fame dei Patriots: una leggenda entra nella storia. Forza Horizon 6 celebra i fan storici: auto leggendarie gratis per i veterani della serieL’attesa attorno a Forza Horizon 6 continua ad aumentare e, mentre i dettagli sul nuovo capitolo emergono sempre più rapidamente, Playground Games ha ... gamerbrain.net Forza Horizon 6 è in fase gold: il Giappone vi aspetta il 19 maggio su Xbox Series X/S e PCArticoli correlati:Forza Horizon 6 sarà impressionante: Matt Booty di Xbox lo definisce un gioco fresco e originale Forza Horizon 6 ha ufficialmente raggiunto la fase gold, come confermato sui socia ... it.ign.com Forza Horizon 5: Premium | Xbox & Windows 10 - Codice download prezzi potrebbero subire variazioni - facebook.com facebook Game Pass, inizio maggio col botto: in arrivo Forza Horizon 6 x.com