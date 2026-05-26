Nuovo appuntamento oggi – martedì 26 maggio – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Halit va a prendere a scuola Erim e gli chiede spiegazioni riguardo una bua contenente del denaro che ha trovato nella tasca del suo cappotto. Scopre che il figlio ha venduto la sua chitarra con l’intento di aiutarlo economicamente. Lila riceve il suo primo stipendio e decide di offrire la cena a Halit, Erim e Zehra portandoli a mangiare il kebab; qui Halit scopre che Yigit lavora insieme a Lila. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 140 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Forbidden fruit 3, replica puntata 26 maggio in streaming | Video Mediaset

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Forbidden fruit Anticipazioni Dal 17 al 23 Maggio Halit diventa povero Nadir muore Sahika si dichia

Notizie e thread social correlati

Forbidden fruit 3, replica puntata 26 aprile in streaming | Video MediasetOggi, domenica 26 aprile, è andata in onda una nuova puntata di Forbidden Fruit 3, disponibile in streaming.

Forbidden fruit 3, replica puntata del 26 marzo in streaming | Video MediasetOggi, giovedì 26 marzo, viene trasmessa in streaming una nuova replica della puntata della soap turca Forbidden Fruit 3.

Temi più discussi: Forbidden fruit 3, replica puntata 20 maggio in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 3, replica puntata 17 maggio in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 3 replica puntata 20 maggio in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 3, replica puntata 24 maggio in streaming | Video Mediaset.

Forbidden fruit 3, replica puntata 24 maggio in streaming | Video MediasetReplica puntata Forbidden fruit del 24 maggio 2026. Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming. superguidatv.it

Forbidden fruit 3, replica puntata 30 aprile in streaming | Video MediasetReplica puntata Forbidden fruit del 30 aprile 2026. Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming. superguidatv.it