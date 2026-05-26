I sette attivisti italiani della Global Sumud Flotilla sono stati sgomberati ieri sera da un campo vicino a Sirte, in Libia. La flottiglia terrestre, che aveva attraversato il Paese, rientrerà in Italia con voli di linea già oggi. Gli attivisti erano stati presenti nel campo prima dello sgombero, avvenuto nella serata di ieri.

Nella serata di ieri 25 maggio gli attivisti del convoglio di terra della Global Sumud Flotilla sono stati sgomberati dal campo che avevano allestito nei pressi di Sirte, in Libia: i sette italiani potrebbero tornare già oggi in patria con voli di linea. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maghreb Sumud Organisation (@maghrebsumudorganisation) «Siamo stati attaccati dalle forze libiche dell’ovest nel nostro accampamento verso le 18:30. Eravamo in presidio ad attendere il rilascio delle compagne e dei compagni, quando abbiamo visto arrivare le camionette nere con a bordo i militari. Erano tutti a volto coperto. Prima due, poi quattro, poi altri ancora. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Flotilla terrestre, rientreranno in Italia gli attivisti sgomberati in Libia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Flotilla ultime notizie, arrivati in Italia il deputato M5S e il giornalista. Tajani: “Oggi rientreranno tutti gli altri attivisti connazionali”Il 20 maggio 2026, in Italia sono arrivati un deputato del Movimento 5 Stelle e un giornalista coinvolti nelle vicende della Flotilla.

Flotilla, chi sono gli attivisti italiani bloccati in Libia: "Trattati come clandestini"Due attivisti italiani della Flotilla sono stati trasferiti a Bengasi in Libia e sono stati trattati come possibili clandestini.

Temi più discussi: 'Fermato un gruppo della Flotilla in Libia con due italiani'. La Farnesina attivata; Libia, spariti dieci attivisti della Flotilla di terra: Persi i contatti dopo il checkpoint di Haftar; Flotilla, l’attivista austriaco Juli Schütter: Picchiato dalla polizia a Vienna dopo la detenzione in Israele; Flotilla, rientrano in Italia Carotenuto e Mantovani: Incatenati e malmenati dopo l’intercettazione.

Flotilla: Gli attivisti sgomberati in Libia rientreranno in ItaliaGli attivisti del convoglio di terra sgomberati ieri sera dal campo nei pressi di Sirte rientreranno nelle prossime ore in Italia. Lo si apprende da fonti della Global Sumud Flotilla. ansa.it

Flotilla terrestre, rientreranno in Italia gli attivisti sgomberati in LibiaFlotilla terrestre, rientreranno in Italia gli attivisti sgomberati in Libia. Sono sette e da alcuni giorni si trovavano nei pressi di Sirte. lettera43.it