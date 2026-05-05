Cade sul marciapiede davanti alla scuola | il Comune dovrà risarcirla

Una donna ha subito una caduta sul marciapiede davanti a una scuola e ha intentato una causa contro il Comune. La decisione giudiziaria ha stabilito che il Comune dovrà versare un risarcimento di 17.039 euro alla donna. L’incidente è avvenuto davanti all’ingresso secondario di un istituto scolastico, portando alla condanna dell’ente pubblico.

Il Comune di Favara dovrà risarcire con 17.039 euro una donna caduta sul marciapiede davanti all'ingresso secondario dell'Istituto comprensivo Vitaliano Brancati. La corte d'appello di Palermo ha riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo una responsabilità del Comune pari al 70% e.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Suv piomba sul marciapiede davanti alla scuola: 13enne travolto all’InfernettoX Municipio – Un pomeriggio di ordinaria uscita da scuola si è trasformato in un incubo a Roma, nel quartiere Infernetto. Pianta cade in via Liguria. Ferita una donna davanti alla scuolaEMPOLI Tutto il territorio dell’Empolese Valdelsa ieri è stato sferzato da un vento forte e freddo che ha provocato danni soprattutto nel territorio... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Vallo della Lucania, cade sul marciapiede e chiede risarcimento al Comune: l'ente si oppone; Furgone cade dal muretto verso una donna: paura in strada; Agropoli. Riapertura pronto soccorso: al via raccolta firme. Cade sul marciapiede davanti alla scuola: il Comune dovrà risarcirlaIl Comune di Favara dovrà risarcire con 17.039 euro una donna caduta sul marciapiede davanti all'ingresso secondario dell'Istituto comprensivo Vitaliano Brancati. La corte d'appello di Palermo ha rifo ... agrigentonotizie.it Incidente a Basiano, va col monopattino sul marciapiede ma cade e sbatte la testa: gravissimoBasiano (Milano), 30 gennaio 2026 – Rovinosa caduta con il monopattino elettrico, in ospedale in codice rosso un milanese trentunenne. Le sue condizioni al momento del trasporto in eliambulanza ... ilgiorno.it Cade in casa di amici ma indossava le ciabatte: risarcito per 43mila euro con concorso di colpa Leggi qui: https://altarimini.it/cade-in-casa-di-amici-ma-indossava-le-ciabatte-risarcito-per-43mila-euro-con-concorso-di-colpa.php - facebook.com facebook La Festa della Mamma cade di domenica, nel weekend del 9 e 10 maggio. Ecco le mete wellness dove trascorrere del tempo di qualità, insieme x.com