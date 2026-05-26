Festival Fiati gran finale per l' edizione 2026 con i docenti del Cantelli

Il Festival Fiati si conclude giovedì 28 maggio con il concerto finale dei docenti del Conservatorio Cantelli di Novara. La XXIII edizione si è svolta nell'auditorium F., coinvolgendo musicisti e studenti. La rassegna ha avuto diverse esibizioni, con un focus sui fiati. La giornata finale prevede un evento con i docenti, che chiude l’edizione 2026.

Si chiude giovedì 28 maggio con il concerto finale affidato ai docenti del Conservatorio Cantelli di Novara la XXIII edizione del Festival Fiati, rassegna che anche quest'anno ha trasformato l'auditorium F.lli Olivieri in un punto di riferimento per la formazione e la musica dedicata agli. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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