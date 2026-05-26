Festa Patronale Regina Pacis sagra a Castello di Brussa a Caorle
A Castello di Brussa, nel territorio di Caorle, si svolge la Festa Patronale Regina Pacis 2026. L’evento comprende musica dal vivo, celebrazioni religiose e uno stand enogastronomico. La manifestazione si tiene nel contesto della tradizionale sagra locale, rivolta alla comunità. La festa è un appuntamento annuale che coinvolge i residenti e i visitatori della zona. È prevista la partecipazione di diverse attività e momenti di convivialità durante la manifestazione.
Torna a Castello di Brussa, nel territorio di Caorle, la tradizionale Festa Patronale Regina Pacis 2026, appuntamento dedicato alla comunità tra musica dal vivo, celebrazioni religiose e stand enogastronomico. La manifestazione si svolgerà nei weekend del 23-24 e 30-31 maggio con cucina aperta. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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