Festa Patronale Regina Pacis sagra a Castello di Brussa a Caorle

Notizia in breve

A Castello di Brussa, nel territorio di Caorle, si svolge la Festa Patronale Regina Pacis 2026. L’evento comprende musica dal vivo, celebrazioni religiose e uno stand enogastronomico. La manifestazione si tiene nel contesto della tradizionale sagra locale, rivolta alla comunità. La festa è un appuntamento annuale che coinvolge i residenti e i visitatori della zona. È prevista la partecipazione di diverse attività e momenti di convivialità durante la manifestazione.