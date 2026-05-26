Festa Medioevale di Malmantile 2026
La Confraternita Misericordia di Malmantile ha annunciato la trentunesima edizione della Festa Medioevale, prevista nel 2026. L’evento ha lo scopo di raccogliere fondi per finanziare le attività socio-assistenziali dell’associazione. La manifestazione si svolgerà nel paese e coinvolgerà diverse attività e spettacoli in stile medievale. La festa rappresenta un appuntamento tradizionale che si ripete ogni anno, con l’obiettivo di sostenere i servizi offerti dalla confraternita alla comunità locale.
La Confraternita Misericordia di Malmantile organizza la trentunesima edizione della Festa Medioevale, un appuntamento finalizzato a sostenere le attività socio-assistenziali dell'associazione stessa. L'evento prenderà il vita a Malmantile, frazione del Comune di Lastra a Signa, e si articolerà. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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